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Giriş Tarihi: 16.3.2023 23:04

Anadolu Efes evinde Partizan'a mağlup oldu! Play-off yolunda ağır yara aldı...

Anadolu Efes evinde Partizan’a mağlup oldu! Play-off yolunda ağır yara aldı...

THY Euroleague'in 29. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Partizan'a 84-97'lık skorla yenildi. Eflatun beyazlılar ligde 15. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Sırbistan ekibi Partizan'a 97-84 yenildi.

Karşılaşmaya 10-2'lik skorla hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. İkinci periyotta Leday ve Lessort ile pota altını etkili kullanan Partizan, 16. dakikada skoru 31-30 yaparak ilk kez öne geçti. Anadolu Efes, rakibine Pleiss'ın basketleriyle cevap verse de devre arasına konuk takımın 39-37 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Micic'in üç sayılık isabetiyle durumu 48-47'ye getirerek tekrar öne geçti. Clyburn ile hücumda etkili olan Anadolu Efes, bu dakikadan itibaren üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği periyodu 64-63 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta savunmasını sertleştiren Partizan, Anadolu Efes'in top kayıplarını iyi değerlendirerek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sırbistan temsilcisi, Nunnally ve Punter'ın basketleriyle 16-0'lık seri üreterek 36. dakikada 87-72 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde skor farkını koruyan Partizan, mücadeleden 97-84 galip ayrıldı.

Partizan'da Punter, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 22 sayıyla maçın en skoreri olan Clyburn'ün performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Partizan, 16. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 15. yenilgisini yaşadı.

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Anadolu Efes evinde Partizan'a mağlup oldu! Play-off yolunda ağır yara aldı...
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