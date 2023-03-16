Anadolu Efes evinde Partizan’a mağlup oldu! Play-off yolunda ağır yara aldı...

Üçüncü çeyrekte iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle skor üretti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Micic'in üç sayılık isabetiyle durumu 48-47'ye getirerek tekrar öne geçti. Clyburn ile hücumda etkili olan Anadolu Efes, bu dakikadan itibaren üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği periyodu 64-63 önde bitirdi.