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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:32

NBA yönetiminden Ja Morant'a 8 maç men cezası

AA
NBA yönetiminden Ja Morant’a 8 maç men cezası

NBA Yönetim Kurulu, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant'a 8 maç men cezası verdiğini duyurdu.

NBA'den yapılan açıklamada, düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, hakkında 4 Mart'ta disiplin soruşturması açılan 23 yaşındaki oyuncuya 8 maç men cezası verildiği ve bu süre boyunca ödeme alamayacağı belirtildi.

Morant'ın elinde tuttuğu silahın kendisine ait olmadığının tespit edildiği, bu nedenle konunun yargıya taşınması için yeterli kanıt bulunamadığı da vurgulandı. NBA tarafından disiplin soruşturması açılmasını da göz önüne alan Memphis Grizzlies, oyuncusunu tedbirli olarak 5 Mart'tan itibaren hiç bir maçta kadroya almamıştı. Cezasının büyük bir kısmını tamamlayan Morant, 21 Mart'ta Grizzlies'ın Dallas Mavericks'i konuk edeceği maçta, kadrodaki yerini alabilecek.

Gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Bu sezon maç başına 27,1 sayı, 8,2 asist ve 6 ribaunt ortalaması yakalayan Morant, davranışı yüzünden Memphis kenti ve kulübünden özür dilemişti.

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NBA yönetiminden Ja Morant'a 8 maç men cezası
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