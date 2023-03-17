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Giriş Tarihi: 17.3.2023 11:55

Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks ise sözleşme yeniledi

AA
Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks ise sözleşme yeniledi

NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'da 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.

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Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks ise sözleşme yeniledi
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