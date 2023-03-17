NBA’de Denver Nuggets, play-off’lara kalmayı garantiledi

JOKIC GECENİN EN SKORER İSMİ OLDU

Sezonun 47. galibiyetine imza atan Nuggets'ta Nikola Jokic 30 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist, Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı ve 3 top çalma, Jamal Murray 19 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Aaron Gordon 15 sayı ve 8 ribaunt, Michael Porter 15 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.

Bu sezon 55. kez kaybederek play-off şansı kalmayan Pistons'ta Rodney McGruder 20 sayı ve 8 ribaunt, Jalen Duren 15 sayı ve 13 ribaunt, James Wiseman 14 sayı ve 9 ribaunt, Jaden Ivey 14 sayı ve 6 asist, Cory Joseph 13 sayıyla oynadı.