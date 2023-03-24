Fenerbahçe Beko Zalgiris’i rahat geçti! Temsilcimiz 18. galibiyetini aldı...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Nick Calathes, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Zalgiris'in ilk 5'i ise Tomas Dimsa, Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas, Rolands Smits ve Kevarrius Hayes'ten oluştu. Karşılaşmaya iki takım da hücumda tutuk başlayınca periyodun bitimine 4.37 kala gelen televizyon molasına 6-6 eşitlikle gidildi. Periyodun kalan bölümünde Guduric'in hücumda etkili oyunuyla daha iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-16 önde kapattı.