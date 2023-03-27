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Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:07

Will Clyburn'ün Tweetleri Olay Yarattı! "Oynamama izin ver"

Will Clyburn’ün Tweetleri Olay Yarattı! Oynamama izin ver

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Will Clyburn'ün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar takım içinde problemler olduğu izlenimi yarattı. Galatasaray Nef maçında Ergin Ataman ile tartışma yaşayan Amerikalı yıldız saha kenarında koçuna 'Oynamama izin ver' şeklinde bir serzenişte bulunmuştu.

Türk Hava Yolları EuroLeague'de bu beklentilerin altında kalan son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn, sosyal medyadan paylaştığı mesaj takım içinde sorun olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

"AİLE KAVGA ETTİĞİNDE KİMSE KAZANMAZ"
Sezon başında CSKA Moskova'dan transferi ile büyük heyecan yaratan oyuncu Twitter hesabından "Aile kavga ettiğinde kimse kazanamaz" mesajını yayınladı. Tweet şimdiye 140 bin görüntüleme aldı.

"İÇİMDEKİ MİKE JAMES'İ ORTAYA ÇIKARMAK ÜZEREYİM"
Attığı tweet'e taraftarların tepki göstermesi üzerine Will Clyburn, EuroLeague'de Olimpia Milano ve CSKA Moskova'da oynadığı dönemlerde koçları ile sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan yakın arkadaşı Mike James'i örnek göstererek "Bu hayranlar bugün beni rahat bırakmazsa içimdeki Mike James'i ortaya çıkarmak üzereyim." ifadelerini kullandığı bir mesaj daha yayınladı.

ERGİN ATAMAN İLE ANLAŞMAZLIĞI KAMERALARA YANSIDI
Başarılı oyuncunun Anadolu Efes Baş Antrenörü ile olan gerilimi 22 Ocak'ta oynanan Galatasaray Nef maçında kameralara yansımıştı. Maç içinde Ergin Ataman ile tartışma yaşayan Amerikalı yıldız saha kenarında koçuna 'Oynamama izin ver' şeklinde bir serzenişte bulunmuştu. (Ajansspor)

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Will Clyburn'ün Tweetleri Olay Yarattı! "Oynamama izin ver"
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