İspanya kâbus oldu!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya 92-69 yenildi. Maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-27,ilk yarıyı ise 38-44 üstüntamamladı. Ancak ikinci yarıda temsilcimiz, savunmada peş peşe hatalar yapınca ev sahibi kontrolü ele aldı ve bitime 5 dakika kala 73-65 öne geçti. Özellikle Marinkovic'in üçlükleriyle son bölümde fark açıldı, Baskonia karşılaşmayı 92-69 kazandı. Marinkovic, 35 sayıyla geceye damga vurdu. Real Madrid'in ardından birbaşka İspanyol ekibi Baskonia'ya dakaybeden sarı-lacivertliler, play-offşansını tehlikeye attı. F.Bahçe, normal sezonun son iki maçında önce Anadolu Efes, ardından da Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak.