Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri İspanya kâbus oldu!
Giriş Tarihi: 1.4.2023

İspanya kâbus oldu!

İspanya kâbus oldu!
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya 92-69 yenildi. Maça etkili başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-27, ilk yarıyı ise 38-44 üstün tamamladı. Ancak ikinci yarıda temsilcimiz, savunmada peş peşe hatalar yapınca ev sahibi kontrolü ele aldı ve bitime 5 dakika kala 73-65 öne geçti. Özellikle Marinkovic'in üçlükleriyle son bölümde fark açıldı, Baskonia karşılaşmayı 92-69 kazandı. Marinkovic, 35 sayıyla geceye damga vurdu. Real Madrid'in ardından bir başka İspanyol ekibi Baskonia'ya da kaybeden sarı-lacivertliler, play-off şansını tehlikeye attı. F.Bahçe, normal sezonun son iki maçında önce Anadolu Efes, ardından da Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
SON DAKİKA | Elazığ'da dehşete düşüren olay! Aynı evde 6 kişi ölü bulundu
SON DAKİKA | İYİ Parti İl Başkanlığına yönelik 'silahlı saldırının' aslı ortaya çıktı: İşte o kurşunun sebebi
Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini özetlediği sözleri gündem oldu: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
Son Dakika Haberi: İlk Togg'ların teslim tarihi belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya kâbus oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA