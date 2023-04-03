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Giriş Tarihi: 3.4.2023 22:50

Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray Nef'i farklı geçti

AA
Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray Nef’i farklı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, evinde Galatasaray Nef'i 86-64 yendi.

Karşılaşmanın ilk beş dakikasında Fenerbahçe Beko, iyi bir oyun sergileyen Pierre ve İsmet Akpınar ile bulduğu üç sayılık basketlerle 8 sayılık fark yakaladı: 15-7. Etkili oynamaya devam eden sarı-lacivertliler, Motley'in de 6 sayıyla ilk periyodu 11 sayı farkla 24-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta ev sahibi ekipte bu kez Tarık Biberovic üç sayılık basketleriyle skora katkı sağladı. Mcintyre ile etkili olmaya çalışan rakibine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, ikinci periyodun ilk yarısında 17 sayılık farka ulaştı: 35-18. Calathes'in asistleri, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleri ve Motley'in de pota altı sayılarıyla sarı-lacivertliler, farkı 23 sayıya kadar (47-24) çıkardı ve ilk yarıyı 47-25 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotta da iyi oyununu sürdürdü. İsmet Akpınar ve Pierre'nin üç sayılık basketleriyle periyodun bitimine 5 dakika 15 saniye kala 27 sayılık fark (58-31) yakalayan sarı-lacivertliler, bu çeyreği de 63-45'lik skorla üstün geçti.

Son periyotta sarı-kırmızılı ekip, Sadık Emir Kabaca ve McGee ile bulduğu basketlerle ilk 5 dakikada farkı 17 sayıya kadar (74-57) düşürdü. Sonraki bölümde Şehmus Hazer ve Samet Geyik'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, salondan 86-64 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray Nef'i farklı geçti
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