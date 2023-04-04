Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Potanın kralı F.Bahçe
Giriş Tarihi: 4.4.2023

Potanın kralı F.Bahçe

Potanın kralı F.Bahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray Nef'i 22 sayı farkla 86-64 yıktı. İlk çeyreği 24-13 geçen Kanarya, soyunma odasına da 47-25 önde gitti. İkinci yarıda da şovunu sürdüren F.Bahçe, Aslan'ı 86-64 yenerek 23. maçında 19. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Pierre 15 sayı attı. Cimbom'da ise Sadık Emir 13 sayı- 7 ribaunt üretti. ING Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ise Fenerbahçe Alagöz Holding, derbide Beşiktaş GKN Kargo'yu 79-64 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Potanın kralı F.Bahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA