Potanın kralı F.Bahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, ezelirakibi Galatasaray Nef'i 22sayı farkla 86-64 yıktı. İlk çeyreği 24-13 geçen Kanarya, soyunma odasına da 47-25 önde gitti. İkinci yarıda da şovunu sürdüren F.Bahçe, Aslan'ı 86-64 yenerek 23. maçında 19. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde5 oyuncu çift haneli rakamlaraulaşırken, Pierre 15sayı attı. Cimbom'da ise Sadık Emir 13 sayı- 7 ribaunt üretti. ING Kadınlar BasketbolLigi play-off çeyrekfinal ikinci maçında iseFenerbahçe Alagöz Holding,derbide BeşiktaşGKN Kargo'yu79-64 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale çıktı.