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Giriş Tarihi: 9.4.2023 18:00

Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 100-50

DHA
Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 100-50

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 24’üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol’u 100-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17’nci mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwards 18, Biberovic 6, Jekiri 4, ismet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Antetokounmpo 6

GAZİANTEP BASKETBOL: Dotson 7, Egbunu 13, Frankamp 5, McIntyre 8, Koray Çekici, Metin Türen, Muhsin Yaşar 6, Harun Apaydın 7, Hanlan 2, Can Öğüt 2, Emir Sivas, Birkan Batuk

1'İNCİ PERİYOT: 33-12
İLK YARI: 53-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-36

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Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 100-50
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