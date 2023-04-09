Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 100-50

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17'nci mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Tolga Edis
FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwards 18, Biberovic 6, Jekiri 4, ismet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Antetokounmpo 6
GAZİANTEP BASKETBOL: Dotson 7, Egbunu 13, Frankamp 5, McIntyre 8, Koray Çekici, Metin Türen, Muhsin Yaşar 6, Harun Apaydın 7, Hanlan 2, Can Öğüt 2, Emir Sivas, Birkan Batuk
1'İNCİ PERİYOT: 33-12
İLK YARI: 53-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-36