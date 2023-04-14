Dev heyecan Prag’da başlıyor, hedef kupa

Basketbol FIBA Euroleague FinalFour heyecanı bugün Çekya'nınbaşkenti Prag'da başlıyor. Kadınbasketbolunda Avrupa'nın kulüplerdüzeyindeki bir numarasının belli olacağıorganizasyonda Türk temsilcileriFenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBKMersin Yenişehir Belediyesi'nin yanısıra Çekya'dan USK Prag ve İtalya'danBeretta Schio mücadele edecek. Dahaönce 9 kez Final Four oynayan sarı-lacivertliler,16.00'da Beretta Famila Schioile karşı karşıya gelirken, ÇBK MersinYenişehir Belediyesi ise 19.00'daUSK Prag'ın karşısına çıkacak. Yarıfinal müsabakalarını kazanan takımlar,pazar günü şampiyonluk ipinigöğüslemek için sahne alacak.
F.BAHÇE'DEN TFF'YE MEKTUP
Sarı-lacivertliler, TFF'ye bir mektup yazarak PFDK'da görev alan İlyas Çelik'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki gösterdi. Mektupta, "Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF'nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurulunda yer alması kabul edilemez" denildi.