Dev heyecan Prag’da başlıyor, hedef kupa

Basketbolbugün Çekya'nınbaşkenti Prag'da başlıyor. Kadınbasketbolunda Avrupa'nın kulüplerdüzeyindeki bir numarasının belli olacağıorganizasyonda Türk temsilcileriDahaönce 9 kez Final Four oynayan sarı-lacivertliler,Beretta Famila Schioile karşı karşıya gelirken, ÇBK MersinYenişehir Belediyesi iseUSK Prag'ın karşısına çıkacak. Yarıfinal müsabakalarını kazanan takımlar,pazar günü şampiyonluk ipinigöğüslemek için sahne alacak.Sarı-lacivertliler, TFF'ye bir mektup yazarak PFDK'da görev alan İlyas Çelik'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki gösterdi. Mektupta, "Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF'nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurulunda yer alması kabul edilemez" denildi.