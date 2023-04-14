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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Dev heyecan Prag’da başlıyor, hedef kupa

Dev heyecan Prag’da başlıyor, hedef kupa
Basketbol FIBA Euroleague Final Four heyecanı bugün Çekya'nın başkenti Prag'da başlıyor. Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türk temsilcileri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Çekya'dan USK Prag ve İtalya'dan Beretta Schio mücadele edecek. Daha önce 9 kez Final Four oynayan sarı-lacivertliler, 16.00'da Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelirken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise 19.00'da USK Prag'ın karşısına çıkacak. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahne alacak.

F.BAHÇE'DEN TFF'YE MEKTUP
Sarı-lacivertliler, TFF'ye bir mektup yazarak PFDK'da görev alan İlyas Çelik'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan dolayı tepki gösterdi. Mektupta, "Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF'nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurulunda yer alması kabul edilemez" denildi.

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Dev heyecan Prag’da başlıyor, hedef kupa
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