NBA’de Miami Heat ve Minnesota Timberwolves play-off’lara kaldı

TIMBERWOLVES DA PLAY-OFF TURUNDA

Batı Konferansı'nda, Minnesota Timberwolves ise Oklahoma City Thunder'ı 120-95 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 28 sayı kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı.

Minnesota Timberwolves, play-off ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Denver Nuggets ile karşılaşacak.