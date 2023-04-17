Avrupa’nın en büyüğü Fenebahçe

Yarı finalde Famila Schio'yu 77-70'le geçen F.Bahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'niile mağlup ederek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Mücadelenin ilk 5 dakikası karşılıklı sayılarla geçilirken sonrasında ise F.Bahçe hakimiyetini sahaya yansıttı ve Breanna Stewart'ın sayıları ile rakibin de direncini kırdı. İlk çeyreğiönde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekteetkileyici bir farka ulaşıpile soyunma odasına gitti. Üçüncü çeyrekteMersin'in baskılı oyununa yanıt veren Kanarya, son çeyrekteetkisini sürdürüp kupaya uzandı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı: "İki Türk kulübümüzün final mücadelesini büyük bir gururla izledik. Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum.Maçın ilk yarısını 26 sayıyla tamamlayan Breanna Stewart karşılaşmayı 35 sayıyla bitirirken finallerin en değerli oyuncusu seçildi.Kanarya sonunda EuroLeague'de zafere ulaştı. 4 kez finalde kaybedip 2. olansarı-lacivertliler, 2 defaüçüncülük kürsüsüneçıktı. F.Bahçeiki defa da EuroLeague'i4. bitirmişti. F.Bahçe hem kadınlarhem erkeklerde EuroLeague'ikazanan ilk Avrupa kulübü oldu.F.Bahçe, 2013-14'te G.Saray'ın kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk takımı oldu.F.Bahçe erkek basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu 2016-17'de Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile kazanmıştı. Dün kadınlarda aynı kupa yine bir Sırp hoca olan Maljkovic ile geldi.Sahadan galibiyetle ayrılan F.Bahçe Başantrenörü Marina Maljkovic, kupaya uzanırken bir defa daha Roberto Iniguez'i devirdi. 2013-14 sezonunda G.Saray ile F.Bahçe aynı turnuvanın finalinde karşı karşıya gelirken Aslan'ın başında Maljkovic, Kanarya'nın başında ise Iniguez vardı. İkili yeniden finalde kozlarını paylaşırken, gülen taraf yine Maljkovic oldu. Sırp başantrenörü maçın ardından şunları söyledi: "Türkiye'yi tebrik ediyorum, iki takım finaldeydi. Türkiye'de kadın sporlarında büyük başarı var, daha da yatırıma katılıma çağırıyorum herkesi."2011-12sezonundan bu yana 9. Final Four'unu oynayan F.Bahçe, sonunda kupa hasretini dindirdi. Takımın başınagelmesi ile başlayan süreçte savunma hatalarını sınırlayan, boyalı alanı rakibe daha fazla kapatmaya başlayan F.Bahçe tam da bu sistemine uygun bir final çıkarıp zafere ulaştı. 05.14'te öne geçen (11-10) F.Bahçe bir daha Mersin Yenişehir'e fırsat vermezken oyunu da bu andan itibaren domine edip tarihi bir farka koştu. Kadın basketbolundaF.Bahçe, müzesindeki bir eksiği daha tamamladı. Bir parantez de Mersin Yenişehir'e açalım… Yapılan yatırım, kısa sürede kulübün geldiği noktada devamlılık sağlanması alkışları da beraberinde getirmeli.Zaferin mimarı Stewart, "Takımımız mükemmel oynadı" derken, Iagupova, "Hayatım boyunca bu kupanın hayalini kurdum" ifadesini kullandıŞampiyon F.Bahçeliler, maçtan sonra duygularını dile getirdi. İşte açıklamalar:Bu kadro tarihe geçti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bu şampiyonluk çok anlamlı oldu.Hedefe kilitlenmiştik. Bu kupayı bir şekilde almamız gerekiyordu. Ben sadece maçın tonunu belirlemek istemiştim. Takımımız mükemmel oynadı.Bu kadar çaba ve mücadeleden sonra kazanmak çok iyi hissettiriyor. Çok mutluyuz.Çok mutluyuz. Tüm sezon bu kupa için savaştık. Hak ettiğimizi düşünüyorum.Kalbim ve beynim patlamak üzere. Hayatım boyunca bu kupanın hayalini kurdum.Geçtiğimiz sezonki mağlubiyetten sonra çok çabaladık, çalıştık. Her şeyden çok bu kupayı istedik. Stewart sahada delice bir şey yaptı. Takım olarak iyi mücadele ettik. Çok mutluyuz. Taraftarımız bizi her yerde destekliyor gerçekten.