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Giriş Tarihi: 19.4.2023 14:05

NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü, De'Aaron Fox kazandı!

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NBA’de ilk kez verilen Jerry West Ödülü’nü, De’Aaron Fox kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusuna verilen Jerry West Ödülü'nü, Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox kazandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre De'Aaron Fox, normal sezon maçlarının son dakikalarındaki kritik anlarda en iyi performansı sergileyen oyuncuya verilen Jerry West Ödülü'ne layık görüldü. 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, bu sezon ilk kez verilen ödül için farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada Miami Heat'ten Jimmy Butler ve Chicago Bulls'tan DeMar DeRozan'ı geride bıraktı.

Maçların son 5 dakikası ya da uzatma periyodunda iki takım arasında 5 veya daha az fark varken üretilen basketlerin hesaba katıldığı kritik anlarda 194 sayı atan Fox, bu alanda sezonun en iyisi olarak dikkati çekti.

Bu sezon Batı Konferansı'nda 48 galibiyet, 34 mağlubiyetle üçüncü sırayı alarak play-off'lara kalan Kings ile kariyerinde ilk kez all-star seçilen Fox, 25 sayı, 4,2 ribaunt ve 6,1 asist ortalamaları yakaladı.

Daha önce NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusuna verilen Hakeem Olajuwon Ödülü'ne ise Memphis Grizzlies'ten Jaren Jackson Jr layık görülmüştü.

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NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü, De'Aaron Fox kazandı!
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