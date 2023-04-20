Travmayı aşmak gerçekten zordu

EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi. Organizasyonda basın mensupları ile şampiyon takım gösteri maçı yaparken başantrenör Marina Maljkovic, EuroLeague'e iki mağlubiyetle başladıklarında kendilerinden kuşku duyan büyük kitleler olduğunu söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Çok zorlu bir süreçten geçtik. İnişler, çıkışlar yaşadık." dedi. 41 yaşındaki hoca, sarılacivertli takımın bu turnuvanın finallerinde daha önce 4 kez elendiğinin hatırlatılması üzerine de "Geçen sene geldiğimde oyuncular ve teknik ekip üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak kolay olmadı.Sonucunda da amacımıza ulaştık.Sporcularımızın, büyük ailemizin hayatları değişti. Buna değerdi. Emeğimizin karşılığını bu şekilde aldık. Kupa, kulübümüz için de büyük bir gelişme oldu" ifadelerini kullandı.F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır, EuroLeague şampiyonluğunun en büyük hayalleri olduğunu belirterek herkesin kupa için çok çalıştığını söyledi. Çakır, "Sadece oyuncular olarak düşünmemek gerekiyor. Arkamızda çok büyük bir grup var. Onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Şampiyonluğu kulübümüze hediye ediyoruz. Tabii ki şampiyonluk önemli ama şimdi Türkiye Ligi'ne odaklanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz belli. Bu sene iki kupayı da almak istiyoruz" diye konuştu.ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında bugün Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve Sports TV tarafından naklen yayınlanacak. İlk karşılaşmayı 84-60 kazanan seride sarı-lacivertliler 1-0 önde bulunuyor.