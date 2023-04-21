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Giriş Tarihi: 21.4.2023 12:32

NBA'de yılın 6'ncı adamı Malcolm Brogdon oldu

AA
NBA’de yılın 6’ncı adamı Malcolm Brogdon oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Malcolm Brogdon, yılın 6'ncı adamı seçildi. 2017'de yılın çaylağı ve 2023'te yılın 6'ncı adamı seçilen Brogdon, Mike Miller'dan sonra iki ödülü de kazanan 2. oyuncu oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonu 14,9 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla tamamlayan ABD'li basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Immanuel Quickley (New York Knicks) ve Bobby Portis'i (Milwaukee Bucks) geçti.

Celtics'in Doğu Konferansı'nı 2. sırada bitirmesinde önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki Brogdon, bu sezondan itibaren ligin efsane oyuncularından John Havlicek'in isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

2017'de yılın çaylağı ve 2023'te yılın 6'ncı adamı seçilen Brogdon, Mike Miller'dan sonra iki ödülü de kazanan 2. oyuncu oldu.

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NBA'de yılın 6'ncı adamı Malcolm Brogdon oldu
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