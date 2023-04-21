Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Philadelphia 76ers, Brooklyn'i yenerek seride durumu 3-0 yaptı!
Giriş Tarihi: 21.4.2023 14:26

Philadelphia 76ers, Brooklyn'i yenerek seride durumu 3-0 yaptı!

AA
Philadelphia 76ers, Brooklyn’i yenerek seride durumu 3-0 yaptı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 102-97 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, 2-0 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 3. maçında Nets ile deplasmanda karşılaştı.

Oyuncular arasında zaman zaman gerginliğin arttığı ve 76ers'tan James Harden'ın, Nets'ten de Nic Claxton'ın oyundan atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.

76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Harden 21 sayı, 5 ribaunt ve Joel Embiid 14 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Nets'te Mikal Bridges 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 20 sayı, 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Son şampiyon Warriors seride ilk galibiyetini aldı

Golden State Warriors, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı ilk turunda karşılaştığı Sacramento Kings'i 114-97 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry 36 sayı, 6 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Andrew Wiggins 20 sayı, 7 ribaunt, Kevon Looney de 4 sayı, 20 ribaunt, 9 asistlik katkıda bulundu.

Kings cephesinde De'Aaron Fox 26 sayı, dokuzar ribaunt ve 9 asist; Domantas Sabonis ise 15 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

Suns saha avantajını geri aldı

Los Angeles Clippers deplasmanından 129-124 galip ayrılan Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde 2-1 öne geçti.

Suns'ı galibiyete, 45 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Devin Booker ve 28 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Kevin Durant taşıdı.

Kawhi Leonard'dan yoksun sahaya çıkan Clippers'ta Norman Powell'ın 42 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 30 sayı, 12 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı saatleri il il 2023 açıklandı! 21 Nisan Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile İstanbul bayram namazı vakti
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023: En güzel, değişik, farklı, komik, resimli bayram mesajları (Bayramınız Mübarek Olsun)
Son dakika haberi: Filyos'tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan: Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz
Ramazan Bayramı ve Cuma Mesajları, sözleri 2021: En yeni, kısa, uzun, anlamlı, farklı ve resimli Ramazan Bayramı ve Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Antalya - Mersin arası 140 dakika azaldı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika: AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri
Depremzede vizesi şaka gibi
ARKADAŞINA GÖNDER
Philadelphia 76ers, Brooklyn'i yenerek seride durumu 3-0 yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA