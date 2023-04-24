Ejderhalar’ın play-off inadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde çıkışını sürdürmek isteyen Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı AYOS Konyaspor'u 77-72 devirdi.Art arda ikinci zaferini alan kırmızı-lacivertliler, mücadeleyi baştan sona üstün götürdü. İlk yarıyı 11 sayı önde (45- 34) kapatanAncak son çeyrekte Kırmızı Ejderhalar, rakibinin ekstra baskısına daha fazla dayanamadı.Koç Sinan Atalay ile mola kullanan Bahçeşehir, oyuna kenardan başladı.Bu sonuçla Bahçeşehir 11. galibiyetini elde etti. İstanbul ekibinde21 sayı-4 asist-5 ribaundla öne çıkarken16 sayı-3 ribaund,14 sayı-6 ribaundla mücadele etti.Karşıyaka- Darüşşafaka: 101-76, Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkim: 84-85.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, 3. periyoda kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü: "Son oyunda rakibin ekstra eforu ya da bizim konsantrasyon düşüklüğümüzden dolayı maç skoru birbirine yakın bitti. Hatalarımızdan ders çıkararak önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde hazırlanacağız."