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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Ejderhalar’ın play-off inadı

Ejderhalar’ın play-off inadı

Smith’in 21 sayıyla başrolü oynadığı karşılaşmada ligin dibine demir atan rakibini deviren kırmızı-lacivertliler, puanını 37 yaptı. Averajla 8. sıraya çıkarak play-off inadını sürdürdü

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde çıkışını sürdürmek isteyen Bahçeşehir Koleji, deplasmanda karşılaştığı AYOS Konyaspor'u 77-72 devirdi. Puanını 37 yapan Kırmızı Ejderhalar, averajla 8. sıraya yükselip play-off inadını devam ettirdi. Art arda ikinci zaferini alan kırmızı-lacivertliler, mücadeleyi baştan sona üstün götürdü. İlk yarıyı 11 sayı önde (45- 34) kapatan Bahçeşehir, 3. periyotta da bulduğu sayılar ve savunmasıyla farkı 16'ya çıkardı. Ancak son çeyrekte Kırmızı Ejderhalar, rakibinin ekstra baskısına daha fazla dayanamadı. Hücumda Alex Perez liderliğinde etkili olan Konyaspor, bitime 8 saniye kala farkı 1'e kadar düşürdü.

ORGANİZASYON FARKI
Koç Sinan Atalay ile mola kullanan Bahçeşehir, oyuna kenardan başladı. Ev sahibi, faul yaparak süreyi durdursa da Ejderhalar, serbest atışı boş geçmeyip iyi organize oldu ve maçı 5 sayı farkla kazandı. Bu sonuçla Bahçeşehir 11. galibiyetini elde etti. İstanbul ekibinde Smith 21 sayı-4 asist-5 ribaundla öne çıkarken Morgan 16 sayı-3 ribaund, Muhammed 14 sayı-6 ribaundla mücadele etti. Diğer sonuçlar: Karşıyaka- Darüşşafaka: 101-76, Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkim: 84-85.

ATALAY: İSTEDİĞİMİZİ SAHAYA YANSITTIK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, 3. periyoda kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade edip sözlerini şöyle sürdürdü: "Son oyunda rakibin ekstra eforu ya da bizim konsantrasyon düşüklüğümüzden dolayı maç skoru birbirine yakın bitti. Hatalarımızdan ders çıkararak önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde hazırlanacağız."

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Ejderhalar’ın play-off inadı
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