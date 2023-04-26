Fenerbahçe Beko’dan kötü başlangıç! Olympiakos engeli aşılamadı...

İkinci periyoda iki takım da etkili savunmayla başladı. Periyodun ilk 3 dakikasında sadece 2 sayı bulabilen ev sahibi ekip, ilerleyen bölümde kenardan gelen Larentzakis ile McKissic ile sayılar skora tutundu. Guduric ile rakibine cevap veren Fenerbahçe, ilk yarının son 4 dakikasına 5 sayı farkla önde girdi: 26-31. Bu dakikanın ardından toparlanan ev sahibi ekip, Vezenkov ve Papanikolaou'dan bulduğu üç sayılık isabetlerle tekrardan öne geçti ve ilk yarıyı 37-35 önde kapattı.