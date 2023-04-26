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Giriş Tarihi: 26.4.2023 23:52

Fenerbahçe Beko'dan kötü başlangıç! Olympiakos engeli aşılamadı...

DHA
Fenerbahçe Beko’dan kötü başlangıç! Olympiakos engeli aşılamadı...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 79-68 yenildi.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında Yunan ekibi Olympiacos'a deplasmanda 79-68 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekipte Sasha Vezenkov kaydettiği 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve Hayes-Davis ile etkili olan Fenerbahçe, ilk 3 dakikayı 7-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra açık alanda etkili olan ev sahibi ekip, Walkup ile sayılar bulunca 8-0 seri yakalayarak skoru 12-7'ye getirdi. Bu dakikanın ardından hücumda ve savunmada toparlanan sarı-lacivertli ekip, Calathes'in hücumda etkili oyunuyla periyodun bitimine 1.27 kala öne geçti: 16-17. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da etkili savunmayla başladı. Periyodun ilk 3 dakikasında sadece 2 sayı bulabilen ev sahibi ekip, ilerleyen bölümde kenardan gelen Larentzakis ile McKissic ile sayılar skora tutundu. Guduric ile rakibine cevap veren Fenerbahçe, ilk yarının son 4 dakikasına 5 sayı farkla önde girdi: 26-31. Bu dakikanın ardından toparlanan ev sahibi ekip, Vezenkov ve Papanikolaou'dan bulduğu üç sayılık isabetlerle tekrardan öne geçti ve ilk yarıyı 37-35 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Fenerbahçe iyi savunma yaparak başladı. İlk 3 dakikad rakibine 2 sayı imkanı veren sarı-lacivertli ekip, bu dakikadan sonra rakibinin ritim yakalamasıyla farkın açılmasını engelleyemedi. Ev sahibi ekip, Vezenkov'un bitime 4.43 kala gelen basketiyle farkı 6'ya çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 49-43. Molanın ardından Canaan ve Vezenkov ile üst üste üçlük isabetleri bulan ev sahibi ekip maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 60-49. Son bölümde farkı koruyan Olympiacos, karar periyoduna 63-51 önde girdi.

Son periyoda etkili giren sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Motley'den bulduğu sayılarla 2 dakikadan kısa bir sürede 7-0 seri yakalayarak farkı 5'e kadar indirdi: 63-58. Bu dakikanın ardından tekrardan oyun üstünlüğünü alan ev sahibi ekip, Sloukas'ın hücumdaki etkili oyunuyla 7-0 seri bularak bitime 5.15 kala farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 70-58. Kalan bölümde de farkı koruyan ev sahibi ekip, parkeden 79-68 galip ayrılarak seride durumu 1-0'a getirdi.

Serinin 2'nci karşılaşması 28 Nisan Cuma günü TSİ 21.30'da Olympiacos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Beko'dan kötü başlangıç! Olympiakos engeli aşılamadı...
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