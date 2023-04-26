NBA’de Nuggets ve Suns konferans yarı finaline yükseldi

HAWKS, YOUNG'IN ÜÇLÜĞÜYLE SERİYİ 6. MAÇA TAŞIDI

Boston Celtics'in Atlanta Hawks'a karşı 3-1 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 5. karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Misafir ekip Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın bitime 1.8 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı 119-117 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi.

Young, 16'sı son çeyrekte 38 sayı kaydetmesinin yanı sıra 13 de asist yaptı. John Collins 22 sayı, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Geçen yılın NBA finalisti Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Jayson Tatum 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.