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Giriş Tarihi: 28.4.2023 11:45

NBA'de Boston Celtics, konferans yarı finaline çıktı!

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NBA’de Boston Celtics, konferans yarı finaline çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, Atlanta Hawks'ı 128-120 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Celtics, ilk tur serisi 6. maçında konuk olduğu Hawks'ı eleyerek Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

Celtics'in galibiyetinde Jaylen Brown 32 sayı, 5 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayı, 14 ribaunt, 7 asist ve Marcus Smart 22 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle etkin rol oynadı. Play-off kariyerinde 17. kez 30 ve üstü sayı üreten Tatum, Celtics tarihinde bunu en çok başaran oyuncular arasında Paul Pierce'ı (16) geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. Bu alanda Larry Bird (43), John Havlicek (30) ve Sam Jones (21), Tatum'ın önünde bulunuyor.

Hawks'ta ise Trae Young'ın 30 sayı, 10 asist, De'Andre Hunter'ın 20 sayı, 6 ribaunt ve John Collins'in 16 sayı, 4 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

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NBA'de Boston Celtics, konferans yarı finaline çıktı!
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