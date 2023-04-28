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Giriş Tarihi: 28.4.2023 14:47 Son Güncelleme: 28.4.2023 15:04

Real Madridli basketbolcu Yabusele, Partizan'dan ve Dante Exum'dan özür diledi

AA
Real Madridli basketbolcu Yabusele, Partizan’dan ve Dante Exum’dan özür diledi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde dün akşam oynanan Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylara karışan İspanyol takımının Fransız basketbolcusu Guerschon Yabusele, Partizan ve Dante Exum'dan özür diledi.

Yabusele, Instagramdaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Maç sırasındaki davranışım için tamamen özür diliyorum. Basketbol, dostluk ve paylaşım sporudur. Her zaman büyük ilişkimin olduğu bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan, onun ailesinden, takım arkadaşlarından ve taraftarlarından en samimi özürlerimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, olaylar sırasında Partizan'ın oyuncusu Exum'a vuran 27 yaşındaki Yabusele'nin 4 yıla kadar spordan men cezası alabileceğini iddia etti.

Madrid'de oynanan mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü.

Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

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Real Madridli basketbolcu Yabusele, Partizan'dan ve Dante Exum'dan özür diledi
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