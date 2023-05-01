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Giriş Tarihi: 1.5.2023 13:43

Dillon Brooks'tan Lebron James itirafı! "Ona söyediklerimden ötürü..."

Dillon Brooks’tan Lebron James itirafı! Ona söyediklerimden ötürü...

Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e karşı 'trash-talk' yapmasından pişman olmadığını söyledi.

Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e karşı 'trash-talk' yapmasından pişman olmadığını söyledi.

Grizzlies'in Lakers'a karşı oynadığı playoff ilk turunun 2. maçından sonra Brooks'un "ayıyı dürtme" kararı, sonraki dört maçın üçünü kazanarak altı maçta seriyi tamamlamış olan James ve takım arkadaşlarını motive etmiş gibi görünüyordu.

Ancak Brooks, James'e yönelik trash-talk'unun, nihai sonuç üzerinde herhangi bir etkisi olmadığına inandığını belirtti: "Pişman değilim. Ben rekabetçi adamım. İşim bu. Söylediklerimin LeBron'u kızdırdığını düşünmüyorum. Sonuçta kendisi halen playofflarda. Üstünden biraz zaman geçtiği için bence artık oynamaya hazırdı. Ve genel olarak, daha iyi bir takıma yenildik. Daha fizikli ve tüm parçaları yerinde olan bir takıma.

Ben böyle bir oyuncuyum ve olmaya da devam edeceğim. Günün sonunda rekabet ediyoruz sadece. Ve çoğu insan bundan korktuğu için, onlara karşı oynadığımda sarsılıyor veya bir şekilde etkileniyor. Çünkü ben elimden gelen en iyi şekilde rekabet etmeye uğraşıyorum ve bu ligde yer edinmemin tek yolu da buydu. Yani asla değişmeyeceğim. Yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim ve daha da iyi olacağım."

James geçtiğimiz hafta Brooks'un yorumlarının kendisini gaza getirmediğini söylemiş, ancak serinin son dört maçında 21 sayı, 11 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları ile sağlam bir performans ortaya koymuştu.

Bu yaz serbest oyuncu olacak olan Brooks ise 73 normal sezon maçında 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladıktan sonra playofflarda hücum tarafında sıkıntı yaşamış, üçlük çizgisi gerisinden %23.8 ve genel olarak %31.2 şut isabetinde kalmıştı.

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Dillon Brooks'tan Lebron James itirafı! "Ona söyediklerimden ötürü..."
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