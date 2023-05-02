Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bahçeşehir Koleji’nin şakası yok
Giriş Tarihi: 2.5.2023

Bahçeşehir Koleji’nin şakası yok

Bahçeşehir Koleji’nin şakası yok

Kırmızı Ejderhalar, ligde Manisa B.Ş.B’yi devirip play-off inadını sürdürdü. Kendisi gibi ilk 8 yarışı veren rakibi karşısında Morgan ve Smith ile etkili olan Sinan Atalay'ın ekibi, hücumdaki etkili oyunuyla kazanıp üst üste 3. galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde kendisi gibi play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 mağlup edip yoluna devam etti. Langston Hall, Jamar Smith, Yiğit Arslan, Conor Morgan, Jerry Boutsiele beşi ile parkeye çıkan Kırmızı Ejderhalar, iştahlı oyunuyla ilk çeyreği 30-19 önde bitirdi. İkinci periyodu Berkay Candan'ın üçlüğüyle açan Bahçeşehir Koleji, Morgan'ın da büyük katkısıyla soyunma odasına 51-37 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte ise büyük çekişme yaşandı. Yiğit Arslan'ın peş peşe 2 üç sayısıyla fark 20'ye kadar çıksa da Manisa ekibi vites yükseltip farkı 3'e indirdi, son bölüme 71-68'lik Bahçeşehir avantajıyla girildi. Dördüncü çeyreği az hatayla oynayan kırmızı-lacivertliler, maçı 89-85 kazanıp üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji 39 puan ve averajla 8. sıradaki yerini koruyup, play-off için emin adımlarla yürümeye devam etti.

ATALAY: SIRADA KARŞIYAKA VAR
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, hücum yönünde oyun planına sadık kalarak kazandıklarını söyledi. Kritik bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Atalay, "Önümüzdeki hafta bizim için önemli bir deplasman olan Pınar Karşıyaka maçımız var. Bu hafta iyi hazırlanıp, oradan da galibiyetle dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Mersin’de HÜDA PAR’a ikinci saldırı: PKK’lı grup silahla ateş açtı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeşehir Koleji’nin şakası yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA