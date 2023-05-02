Bahçeşehir Koleji’nin şakası yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde kendisi gibi play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 mağlup edip yoluna devam etti.beşi ile parkeye çıkan Kırmızı Ejderhalar, iştahlı oyunuyla ilk çeyreği 30-19 önde bitirdi. İkinci periyoduüçlüğüyle açan Bahçeşehir Koleji, Morgan'ın da büyük katkısıyla soyunma odasına 51-37 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte ise büyük çekişme yaşandı.peş peşe 2 üç sayısıyla fark 20'ye kadar çıksa da Manisa ekibi vites yükseltip farkı 3'e indirdi, son bölüme 71-68'lik Bahçeşehir avantajıyla girildi. Dördüncü çeyreği az hatayla oynayan kırmızı-lacivertliler, maçı 89-85 kazanıp üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Kolejiplay-off için emin adımlarla yürümeye devam etti.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, hücum yönünde oyun planına sadık kalarak kazandıklarını söyledi. Kritik bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Atalay, "Önümüzdeki hafta bizim için önemli bir deplasman olan Pınar Karşıyaka maçımız var. Bu hafta iyi hazırlanıp, oradan da galibiyetle dönmeye çalışacağız" diye konuştu.