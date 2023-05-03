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Giriş Tarihi: 3.5.2023 23:16

Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı! Euroleague'de zorlu süreç başladı...

AA
Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı! Euroleague’de zorlu süreç başladı...

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu üçüncü maçında Yunan ekibi Olympiakos’a son saniyede potasında gördüğü üçlükle 72-71 mağlup olarak seride 2-1 geriye düştü.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla Olympiakos, seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin dördüncü maçı, 5 Mayıs Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, taraftarının da yoğun desteğiyle maça boyalı alanı etkili kullanarak başladı. Özellikle Jekiri ve Dorsey'nin üst üste kaydettiği basketlerle skorda üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Fenerbahçe, Dorsey'nin isabetli üçlüğüyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-15. Bu bölümden sonra hücumda top kullanmakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takım karşısında 5 dakikalık bölümde sadece 2 sayı yiyen Olympiakos, ürettiği 14 sayıyla 17. dakikada öne geçti: 28-29. Sloukas'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 38-35 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında iki takım savunmalarıyla ön plana çıkarken, ilerleyen bölümde hücumda Calathes önderliğinde daha iyi bir performans sergileyen ve skorda yeniden öne geçen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 51-45 üstün girdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta pota altına indirilen toplarla skor üreten Olympiakos, son 4 dakikalık bölümde 61-60 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe'nin dış atışlardan Dorsey ve Calathes ile bulduğu sayılara Olympiakos, Vezenkov ile karşılık verdi ve son bir dakikaya 69-69 beraberlikle girildi. Sarı-lacivertliler, Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti. Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.

1. Periyot: 21-15

Devre: 35-38

3. Periyot: 51-4

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Fenerbahçe Beko son saniyede yıkıldı! Euroleague'de zorlu süreç başladı...
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