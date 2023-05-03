Haydi Türk Telekom! Kupayı kap da gel

TÜRK Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası (EuroCup) finalinde bugün İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak. Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor 2'den naklen yayınlanacak.Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez final oynayacak.TÜRK Telekom'un ABD'li oyuncusu Jerian Grant, 7Days Avrupa Kupası'ndaTaraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-23 sezonunun MVP'si, organizasyonun internet sitesinden açıklanırken, Grant normal sezonu 14,6 sayı, 6,2 asist, 3,1 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla oynadı.TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Türk Telekom, ilk kez Avrupa arenasında finalde olacak. Bu başarıyı, uzun yıllardır Türk sporunun gelişimine ve geniş kitlelere ulaşması için gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesi olarak görüyoruz. Türk sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Yakın zamanda adımızı eSüper Lig'e verdik. Takım oyunlarından bireysel branşlara uzanan bu geniş yelpazede kitleleri peşinden sürükleyen eSpor heyecanına ortak olduk. Daha nice başarıları kutlayacağımıza inanıyor ve Türk Telekom'a başarılar diliyorum" diye konuştu.