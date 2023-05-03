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Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:30 Son Güncelleme: 3.5.2023 09:56

Son dakika: Anadolu Efes'in yıldızı Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Son dakika: Anadolu Efes’in yıldızı Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Son dakika haberleri: Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Oyuncu yoğun bakıma alındı.

Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncunun yoğun bakıma alındığı ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Anadolu Efes: "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."

Geçtiğimiz pazar gününde ise Anadolu Efes'in bir başka oyuncusu Bryan Dunston'ın kullandığı aracın üzerine tır dorsesi düşmüş ve yıldız basketbolcu hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamada oyuncuda çizikler olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Anadolu Efes'in yıldızı Chris Singleton kalp krizi geçirdi!
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