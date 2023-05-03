Son dakika: Anadolu Efes’in yıldızı Chris Singleton kalp krizi geçirdi!

Geçtiğimiz pazar gününde ise Anadolu Efes'in bir başka oyuncusu Bryan Dunston'ın kullandığı aracın üzerine tır dorsesi düşmüş ve yıldız basketbolcu hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamada oyuncuda çizikler olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

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