THY Avrupa Ligi’nde Maccabi Playtika ve Real Madrid, serilerini 5. maça taşıdı

Avrupa Ligi play-off çeyrek final serilerinde 4. maçlar oynandı. İsrail temsilcisi Maccabi Playtika, sahasında Fransa ekibi Monaco'yu 104-69 yendi.

İspanya'nın Real Madrid takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi. Eşleşmelerde 5. maçlar, Monaco ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

Öte yandan başkent Belgrad'da dün sabah saatlerinde 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda hayatını kaybedenler, Partizan-Real Madrid karşılaşması öncesinde alkışlarla anıldı. Partizan oyuncularının formalarının üzerinde ise olayın yaşandığı "Vladislav Ribnikar İlkokulu" yazısı yer aldı.