NBA’de Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers kazanmasını bildi!

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic'in 53 sayı ve 11 asistlik üstün performansı, galibiyet için yetmedi. Kariyerinde iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Sırp basketbolcu, NBA'de bir play-off maçında 50 sayı ve 10 asist barajını aşan ilk pivot oldu. Jamal Murray 28 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Michael Porter 11 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 11 sayı ve 6 ribaunt üretti.

SİXERS, JAMES HARDEN'IN KRİTİK SAYILARIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı yarı finalinde, normal süresi 107-107 sona eren mücadelede Philadelphia 76'ers, ağırladığı Boston Celtics'i uzatma sonunda 116-115 yendi ve seride 2-2 eşitliği yakaladı.