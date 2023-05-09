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Giriş Tarihi: 9.5.2023 15:34 Son Güncelleme: 10.5.2023 09:22

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

İHA
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Pistiolis, burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında Banvit'te bir sezon geçiren Pistiolis, yine Dimitris Itoudis ile 2014 yılından beri CSKA Moskova'nın birinci yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı
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