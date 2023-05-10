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Giriş Tarihi: 11.5.2023 00:45

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu

AA
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu

Play-off serilerini 3-2'lik skorla kazanan Monaco ve Real Madrid, adlarını THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yazdırdı.

Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada Barcelona ve Olympiakos'tan sonra dörtlü finale çıkan son iki takım da belli oldu.

Fransa'nın Monaco takımı, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ettiği play-off serisi 5. karşılaşmasını 97-86 kazandı.

Monaco'yu galibiyete 21'er sayı kaydeden Loyd ve James taşıdı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan Monaco, yarı finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

YARI FİNALDE EL CLASİCO HEYECANI

Geçen yıl final oynayan İspanyol temsilcisi Real Madrid, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırladığı serinin 5. maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Üçüncü çeyreğin son 3,5 dakikasına 16 sayı (56-72) geride giren Real Madrid, Rodriguez ve Llull'un yardımıyla maça geri döndü.

Seyircisinin desteğini de arkasına alan Madrid ekibi, sahadan 98-94 galip ayrıldı. Sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen seriyi kazanan Real Madrid, organizasyon tarihinde 30. kez son 4 takım arasına girdi.

Real Madrid'de Rodriguez 19 sayı, 6 asist, Musa 20 sayı, 6 ribaunt ve Tavares 12 sayı, 7 ribauntla oynadı. Partizan'da 28 sayı atan Punter'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Böylece El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona rekabeti, THY Avrupa Ligi yarı finaline taşınacak.

Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final, 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne kalan son iki takım Monaco ve Real Madrid oldu
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