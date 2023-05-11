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Giriş Tarihi: 11.5.2023 13:57

Galatasaray Nef Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi

AA
Galatasaray Nef Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Andreas Pistiolis'in yerine 53 yaşındaki Karadağlı Zvezdan Mitrovic'in getirildiği bildirildi.

Zvezdan Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni başantrenörümüz Zvezdan Mitrovic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor ve kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Karadağlı başantrenör, kariyerinde Khimki, Budivelnyk Kviv, Khimik, Azovmash Mariupol, AS Monaco ve ASVEL gibi takımları çalıştırdı.

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Galatasaray Nef Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Zvezdan Mitrovic getirildi
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