THY Euroleague Final-Four’a kalan takımlar belli oldu!

Diğer İspanyol temsilcisi Real Madrid de Sırp ekibi Partizan'ı evinde oynadığı ilk iki müsabakayı kaybetmesine rağmen 3-2 ile geçti. Fransız takımı Monaco da, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ile geçerek adını Final-Four'a yazdırdı.





2014-2015 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Bu sezon Türk takımları, Euroleague'de Final-Four'a kalamadı. Anadolu Efes, normal sezonu 11. sırada bitirerek play-off dışında kaldı. Fenerbahçe de play-offlarda Olympiakos'a elendi.

2014-2015 sezonundan itibaren en az bir Türk ekibi Final-Four'da yer alıyordu. Bu süreçte sarı-lacivertliler 5, lacivert-beyazlılar da 3 kez Final-Four'da mücadele etti. Efes 2, Fenerbahçe de 1 kez Euroleague kupasını Türkiye'ye getirmeyi başardı.

FİNAL-FOUR'DA EL CLASİCO HEYECANI

Euroleague Final-Four'da eşleşmeler de belli oldu. Bu sezon Final-Four'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid ile Barcelona finale çıkmak için mücadele edecek. Diğer eşleşmede ise Olympiakos ile Monaco mücadele edecek.

THY Euroleague Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'da Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek.