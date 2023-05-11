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Giriş Tarihi: 11.5.2023 11:34 Son Güncelleme: 11.5.2023 11:48

THY Euroleague Final-Four'a kalan takımlar belli oldu!

İHA
THY Euroleague Final-Four’a kalan takımlar belli oldu!

THY Euroleague'de Final-Four heyecanı başlıyor. Yunanistan ekibi Olympiakos ile Fransa ekibi Monaco eşleşirken, diğer eşleşmede ise Real Madrid ile de Barcelona karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de play-off maçlarının ardından Final-Four'a kalan takımlar belli oldu. İspanyol ekibi Barcelona bu turu en rahat geçen takımdı. Barça, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 3-0 ile eledi. Diğer 3 eşleşme ise son maça kadar gitti. Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı mücadelelerde deplasmanda bir galibiyet alıp ev sahibi avantajını eline geçirdi fakat 3-2 kaybetti ve Avrupa'ya bu turda veda etti.

Diğer İspanyol temsilcisi Real Madrid de Sırp ekibi Partizan'ı evinde oynadığı ilk iki müsabakayı kaybetmesine rağmen 3-2 ile geçti. Fransız takımı Monaco da, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ile geçerek adını Final-Four'a yazdırdı.



2014-2015 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Bu sezon Türk takımları, Euroleague'de Final-Four'a kalamadı. Anadolu Efes, normal sezonu 11. sırada bitirerek play-off dışında kaldı. Fenerbahçe de play-offlarda Olympiakos'a elendi.

2014-2015 sezonundan itibaren en az bir Türk ekibi Final-Four'da yer alıyordu. Bu süreçte sarı-lacivertliler 5, lacivert-beyazlılar da 3 kez Final-Four'da mücadele etti. Efes 2, Fenerbahçe de 1 kez Euroleague kupasını Türkiye'ye getirmeyi başardı.

FİNAL-FOUR'DA EL CLASİCO HEYECANI

Euroleague Final-Four'da eşleşmeler de belli oldu. Bu sezon Final-Four'da El Clasico heyecanı yaşanacak. Real Madrid ile Barcelona finale çıkmak için mücadele edecek. Diğer eşleşmede ise Olympiakos ile Monaco mücadele edecek.

THY Euroleague Final Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'da Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek.

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THY Euroleague Final-Four'a kalan takımlar belli oldu!
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