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Giriş Tarihi: 12.5.2023 13:25 Son Güncelleme: 12.5.2023 13:28

NBA'de Denver, Phoenix'i yenerek finale yükseldi! Boston seriyi son maça taşıdı

İHA
NBA’de Denver, Phoenix’i yenerek finale yükseldi! Boston seriyi son maça taşıdı

NBA Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 125-100'lük skorla yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi. Gecenin diğer maçında ise Boston, deplasmanda Philadelphia'yı yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

NBA'de play-off heyecanı iki müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, Footprint Center'da karşılaştığı Phoenix Suns'ı 125-100 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

JOKIC TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Denver'da Nikola Jokic 32 sayı, 12 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparken, Jamal Murray 26 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope de 21 sayı ile oynadı.

Phoenix'te ise Cameron Payne 31 sayı, 6 ribaund ve Kevin Durant 23 sayı, 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Denver, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors serisinin galibi ile finalde karşılaşacak.



BOSTON CELTİCS SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Doğ Konferansı Yarı Final 5. mücadelesinde Boston Celtics, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 95-86'lık skorla yendi ve seriyi 3-3 yaptı. Boston'da Marcus Smart 22 sayı, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaund ve Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Philadelphia'da ise Joel Embiid 26 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Tyrese Maxey da 26 sayı, 5 ribaundla katkıda bulundu.

Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçta oynamadı.

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NBA'de Denver, Phoenix'i yenerek finale yükseldi! Boston seriyi son maça taşıdı
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