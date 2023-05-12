NBA’de Denver, Phoenix’i yenerek finale yükseldi! Boston seriyi son maça taşıdı

NBA'de play-off heyecanı iki müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, Footprint Center'da karşılaştığı Phoenix Suns'ı 125-100 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

JOKIC TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Denver'da Nikola Jokic 32 sayı, 12 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparken, Jamal Murray 26 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope de 21 sayı ile oynadı.