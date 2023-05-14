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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Anadolu Efes, lider Türk Telekom’u sahadan sildi

Anadolu Efes, lider Türk Telekom’u sahadan sildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, lider Türk Telekom'u 102-87 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, 20. galibiyetini elde ederken, Başkent ekibi ise 5. yenilgisini aldı. Efes'te 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Ante Zizic 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Telekom'da ise Grant, Taylor ve Eric 15'er sayı kaydetti. Pistiolis ile yollarını ayıran G.Saray Nef ise Başantrenör Mitrovic yönetiminde çıktığı ilk maçta Yukatel Merkezefendi'yi 78-53 yendi. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka: 79-73, Aliağa Petkim-G.Antep Basketbol: 80-79, Ayos Konya-Manisa BŞB: 87-91.

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Anadolu Efes, lider Türk Telekom’u sahadan sildi
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