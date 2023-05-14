Anadolu Efes, lider Türk Telekom’u sahadan sildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde AnadoluEfes, lider Türk Telekom'u 102-87 mağlup etti.Lacivert-beyazlılar, 20. galibiyetini elde ederken,Başkent ekibi ise 5. yenilgisini aldı. Efes'te 6 oyuncuçift haneli rakamlara ulaşırken, Ante Zizic 22 sayıylamaçın en skorer ismi oldu. Telekom'da ise Grant,Taylor ve Eric 15'er sayı kaydetti. Pistiolis ile yollarınıayıran G.Saray Nef ise Başantrenör Mitrovic yönetimindeçıktığı ilk maçta Yukatel Merkezefendi'yi78-53 yendi. Diğer sonuçlar: Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka: 79-73, Aliağa Petkim-G.Antep Basketbol:80-79, Ayos Konya-Manisa BŞB: 87-91.