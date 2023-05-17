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Giriş Tarihi: 17.5.2023 16:13 Son Güncelleme: 17.5.2023 16:16

Çağdaş Bodrumspor, Süper Lig için sabırsız!

AA
Çağdaş Bodrumspor, Süper Lig için sabırsız!

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluğu garantileyerek kurulduktan 20 ay sonra Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonu şimdiden iple çekiyor. Süper Lig'de basketboldaki ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor'da yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Dağlarca Çağlar, "Taraftarımızla ve Bodrum halkıyla hep beraber bu başarıyı gerçekleştirdik. Bizim için müthiş bir başarı. Türk basketbolunun son 35-40 yılına baktığımızda bu kadar hızlı bir yükselişi hiç görmedim" diye konuştu.

Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, Bodrum Spor Salonu'ndaki antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, 20 ay önce kulübü kurduklarını, bu sürede geldikleri noktanın takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu başarıda herkesin katkısının olduğunu belirten Çağlar, "Türk basketbolunun son 35-40 yılına baktığımda hiç bu kadar hızlı yükseliş gösterdiğini görmedim. Bu anlamda da Bodrum için gurur verici. Amacımız Süper Lig'de kalıcı olup Bodrum halkına bu heyecanı da yaşatmak. Takımı tecrübeyle gençliğin harmanlanması olarak niteliyorum. Tüm oyunculara, teknik ekibe ve emeği geçenlere kadar teşekkür ediyorum." dedi.

Çağlar, en büyük amaçlarının 3-4 yıl içerisinde altyapıdan yetiştirdikleri genç oyuncuları A takımda görebilmek olduğunu dile getirdi.

Takımın koçu Ender Arslan da Bodrum'un Süper Lig'e çok yakışacağını ifade etti.

Ekip olarak bunun haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Arslan, oyuncuları yakından tanıdığını ve bu nedenle hem saha içinde hem saha dışında en ufak bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ
Takım kaptanı Erkan Veyseloğlu da başarının iyi bir organizasyon ve oluşumla geldiğine dikkati çekerek, "20 ayda iki lig atlayıp buralara gelmek hiç kolay değil. Burada çok büyük emek harcandı. Taraftarın desteğinin de bu başarıda çok büyük artısı oldu. Bodrum'un da bu takımı sahiplenmesi bence çok değerli. Şimdiki hedefimiz de Süper Lig'de kalıcı olmak." diye konuştu.

Oyunculardan Hakan Yapar da başarıda payları olduğu için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, hafta sonunda kupayı taraftarlarla kaldırmak istediklerini ifade etti.

Chris Warren ise taraftarlara iyi oyun izletmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Takım olarak başaracağımıza inandık. Bir hedef koymuştuk ve o hedefi de şu anda gerçekleştirdik. Bodrum harika bir şehir. Küçük bir şehir olduğu için aynı yüzleri görebiliyorsunuz. İnsanlar sizinle tanışıyor bu da güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Çağdaş Bodrumspor, Süper Lig için sabırsız!
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