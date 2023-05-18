Jim Butler müthiş oynadı, Miami Heat seride öne geçti!

NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin ilk karşılaşmasında play-off'lara sekizinci sıradan giren Miami Heat, normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'i deplasmanda 123-116 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı. Miami Heat'te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist, 5 ribaundla galibiyetin mimarı oldu.

Konuk ekipte Bam Adebayo 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin ve Kyle Lowry de 15'er sayı kaydetti. Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'un 30 sayı, 7 ribaundu, Jaylen Brown'un 22 sayı, 9 ribaundu, Malcolm Brogdon'un da 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs'ta yine Boston'ın sahasında oynanacak.