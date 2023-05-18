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Giriş Tarihi: 18.5.2023 09:49 Son Güncelleme: 18.5.2023 09:52

Jim Butler müthiş oynadı, Miami Heat seride öne geçti!

İHA
Jim Butler müthiş oynadı, Miami Heat seride öne geçti!

NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 123-116'lık skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Heat'te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla oynadı.

NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin ilk karşılaşmasında play-off'lara sekizinci sıradan giren Miami Heat, normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'i deplasmanda 123-116 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı. Miami Heat'te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist, 5 ribaundla galibiyetin mimarı oldu.

Konuk ekipte Bam Adebayo 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin ve Kyle Lowry de 15'er sayı kaydetti. Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'un 30 sayı, 7 ribaundu, Jaylen Brown'un 22 sayı, 9 ribaundu, Malcolm Brogdon'un da 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs'ta yine Boston'ın sahasında oynanacak.

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Jim Butler müthiş oynadı, Miami Heat seride öne geçti!
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