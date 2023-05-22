Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Miami Heat, finale 1 adım uzaklıkta! Seride durum 3-0'a geldi...
Giriş Tarihi: 22.5.2023 09:38 Son Güncelleme: 22.5.2023 10:14

Miami Heat, finale 1 adım uzaklıkta! Seride durum 3-0'a geldi...

Miami Heat, finale 1 adım uzaklıkta! Seride durum 3-0’a geldi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 128-102 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-0'a getirdi.

Play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i üçüncü maçta da mağlup etti.

Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA kulübü olarak kayıtlara geçti.

Ev sahibi Heat'te yüzde 78,6 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydeden Gabe Vincent, sahanın en skoreri oldu. Duncan Robinson 22 sayı, Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

Geçen sezonun finalisti Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı, 10 ribaunt, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Heat, yine sahasında oynanacak 4. karşılaşmayı da kazanırsa adını NBA Finalleri'ne yazdıracak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”
7'li koalisyon birbirine girdi! Mustafa Yeneroğlu’ndan Tanju Özcan’a ağır sözler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin vicdansız tutumuna tepki: Gözlerini depremzedelere diktiler!
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: "Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!"
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Miami Heat, finale 1 adım uzaklıkta! Seride durum 3-0'a geldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA