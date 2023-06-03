Fenerbahçe Beko Anadolu Efes’i farklı mağlup etti! Seride durumu 1-0’a getirdi...

Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı.
Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.
Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.
1. Periyot: 23-17
Devre: 51-37
3. Periyot: 77-54