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Giriş Tarihi: 3.6.2023 20:11 Son Güncelleme: 3.6.2023 20:12

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i farklı mağlup etti! Seride durumu 1-0'a getirdi...

AA
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes’i farklı mağlup etti! Seride durumu 1-0’a getirdi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 yenen Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti.

Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 5. dakikayı 13-10 önde geçti. Son 4 dakika 14 saniyeye 17-12 geride giren sarı-lacivertliler, 11-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devre arasına 51-37 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 77-54 önde kapattı. Son periyotta farkı iyice açan sarı-lacivertliler, parkeden 108-66 üstün ayrıldı.

Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 5 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

1. Periyot: 23-17

Devre: 51-37

3. Periyot: 77-54

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i farklı mağlup etti! Seride durumu 1-0'a getirdi...
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