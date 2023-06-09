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Giriş Tarihi: 9.6.2023 11:20

Ufuk Sarıca'dan takıma uyarı!

AA
Ufuk Sarıca’dan takıma uyarı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin dördüncü maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, serinin hala bitmediğini hatırlatarak, "Başta takımıma sonra da taraftarlarımıza bunu özellikle söylemek istiyorum, bizim finale gitmek için yarın bir kazanıma daha ihtiyacımız var." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmanın ilk 3 periyodunda daha önceki 2 müsabakada yaptıkları doğruların birçoğunu yapamadıklarını belirtti.

Takım olarak biraz gergin olduklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti: "Çok zor bir maçtı. Kendi sahamızda, büyük bir taraftar desteği ve muhteşem bir atmosfer var ama maalesef başta bizim acelemiz ve bazı oyunlardaki yanlış seçimlerimiz bizim hanemize eksi yazdı ve 11-12 sayı geriye düştük. Sonrasında oyuna ortak olduk ve devreyi önde bitirme başarısı gösterdik. Ancak üçüncü periyotta yine hatalarla üstünlüğü tekrar Türk Telekom'a verdik. Ama hiçbir zaman pes etmeyen, vazgeçmeyen ve oyundan çıkmayan bir ekibimiz var. Zor bir maç oldu ama oyunu lehimize çevirerek öne geçmeyi başardık. Seri hala bitmedi. Başta takımıma sonra da taraftarlarımıza bunu özellikle söylemek istiyorum, bizim finale gitmek için yarın bir kazanıma daha ihtiyacımız var."

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Ufuk Sarıca'dan takıma uyarı!
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