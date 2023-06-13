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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Bizi gururlandırın

Bizi gururlandırın

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’na başarı dileyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “85 milyonun desteği arkanızda” dedi

Slovenya'da düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, zorlu turnuva öncesi basınla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki medya gününde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Ay-Yıldızlı ekibe başarı diledi.

STRESE GİRMESİNLER...
Hedefin en üst seviye olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Ekibe baskı kurmak istemeyiz ama hocamız ve sporcularımız turnuvanın ne kadar değerli olduğunu biliyor. Onlardan isteğimiz, ülkeyi gururlandıracak bir performans sergilemeleri. Hedef, gruptan çıkmak. 85 milyonun kenetlendiği bir zamanda basketbolun buna katkısı olacaktır" diye konuştu.

HAYALİMİZ OLİMPİYATLAR
Başantrenör Ekrem Memnun ise, "Bu turnuva, olimpiyatta yer alacak takımların kendini deneyeceği çok önemli bir yer. Herkesin hayali olimpiyatta yer almak. Herkes en iyi oyunuyla gelmeye çalışıyor. Olimpiyat vizesi alan takımlardan biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

İŞTE ÇEYREK FİNAL YOLU
Toplam 4 grubu lider bitirenler, çeyrek finale kalacak. İkinci ile üçüncüler 19 ve 20 Haziran'da çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazananlar, son 8 takım arasına adını yazdıracak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük müsabakalarıyla tamamlanacak.

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