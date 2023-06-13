Bizi gururlandırın

Slovenya'da düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, zorlu turnuva öncesi basınla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki medya gününde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 10. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Ay-Yıldızlı ekibe başarı diledi.Hedefin en üst seviye olduğunu kaydeden Türkoğlu,diye konuştu.Başantrenör Ekrem Memnun ise, "Bu turnuva, olimpiyatta yer alacak takımların kendini deneyeceği çok önemli bir yer. Herkesin hayali olimpiyatta yer almak. Herkes en iyi oyunuyla gelmeye çalışıyor. Olimpiyat vizesi alan takımlardan biri olmayı hedefliyoruz" dedi.Toplam 4 grubu lider bitirenler, çeyrek finale kalacak. İkinci ile üçüncüler 19 ve 20 Haziran'da çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazananlar, son 8 takım arasına adını yazdıracak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları 22 Haziran'da, yarı finaller ise 24 Haziran'da yapılacak. Şampiyona, 25 Haziran'daki final ve üçüncülük müsabakalarıyla tamamlanacak.