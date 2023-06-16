NBA, Ja Morant’a 25 maç men cezası verdi

NBA'den yapılan açıklamada, aynı gerekçeyle geçen sezon mart ayında 8 maç men cezası alan Morant'ın, birçok kez uyarılmasına rağmen tutumunda değişikliğe gitmediği ve organizasyonu takip eden ufak yaştaki çocuklara kötü örnek teşkil etmesi nedeniyle bu kez cezanın 25 maça çıkarıldığı belirtildi.

Sezon öncesi antrenmanlara katılmasına ve hazırlık maçlarında forma giymesine izin verilmeyecek Morant, 2023-2024 sezonunun ilk 25 karşılaşmasını da kaçıracak. Morant, 25 maçlık periyodun ardından psikolojik olarak sağlıklı olduğuna ilişkin kontrolleri geçebilirse oynama izni alabilecek.

Sosyal medya hesabından cezasını değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, "Ne kadar fazla insanı incittiğimi idrak edecek zamanım oldu. NBA'den, Grizzlies'ten, takım arkadaşlarımdan ve Memphis halkından özür dilerim. Yeni sezon öncesi bu dönemde, zihinsel sağlığımın ve karar verme yetimin gelişmesine çabalayacağım. Antrenmanlarımı da sürdüreceğim ve tekrar sahalara dönmek için çalışacağım. Umarım, daha iyi bir insan olmak için gereken gelişimi gösteririm ve bir fırsat daha verilirse, bunu iyi kullanırım." ifadelerini kullandı.

Mart ayında gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Bu olayın ardından verilen 8 maçlık cezayı çekerek yeniden parkelere dönen Morant, bu kez mayıs ayında Instagram canlı yayınında elinde silahla poz vermiş ve takımı tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Morant, geçen sezon play-off maçlarında maç başına 24,6 sayı, 7 asist ve 6,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.