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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Şampiyon Anadolu Efes

Şampiyon Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi'nde kupa Ergin Ataman'ın ekibinin oldu. Play-off final serisinde Pınar Karşıyaka’yı son maçta da 83-74 mağlup edip durumu 3-0’a getiren lacivert-beyazlılar, 16. kez mutlu sona ulaştı SABAH 15 CMYK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. Play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı karşı ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan lacivert-beyazlılar, dün de rakibini 83-74 mağlup edip kupaya uzandı. İzmir'de dolu tribünler önünde oynanan, gergin ve kıran kırana geçen müsabakada Efes'e zaferi, özellikle Micic'in etkili oyunu getirdi. Sırp oyuncu 29 sayı atarken, Larkin 15, Beaubois 11, M'Baye de 10 sayıyla katkı verdi. Karşıyaka'da ise Vitto Brown 21, McCollum 18 sayı kaydetti.

RAKİBİ YOK!
Anadolu Efes 16. şampiyonluğunu yaşarken, ligdeki hegemonyasını da sürdürdü. Fenerbahçe'nin 10, daha önce basketbol şubesini kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğundan dolayı Anadolu Efes'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

AYDIN ÖRS'Ü YAKALADI
Anadolu Efes'le 3. döneminde kupalara ambargo koyan başantrenör Ergin Ataman, büyük bir başarıya da imza attı. Ligde 6. şampiyonluğuna ulaşan 57 yaşındaki koç, bu istatistikte Aydın Örs'ü yakaladı. En fazla kupa kaldıran isim ise 7 kezle 50 yaşında hayatını kaybeden Aydan Siyavuş…

ERGİN ATAMAN'IN EFES'TEKİ KUPALARI
2 EuroLeague
3 Basketbol Süper Ligi
3 Cumhurbaşkanlığı Kupası
2 Türkiye Kupası

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