Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. Play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı karşı ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan lacivert-beyazlılar, dün de rakibini 83-74 mağlup edip kupaya uzandı.gergin ve kıran kırana geçen müsabakada Efes'e zaferi, özellikle Micic'in etkili oyunu getirdi.Larkin 15, Beaubois 11, M'Baye de 10 sayıyla katkı verdi. Karşıyaka'da ise Vitto Brown 21, McCollum 18 sayı kaydetti.Anadolu Efes 16. şampiyonluğunu yaşarken, ligdeki hegemonyasını da sürdürdü. Fenerbahçe'nin 10, daha önce basketbol şubesini kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonluğundan dolayı Anadolu Efes'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Anadolu Efes'le 3. döneminde kupalara ambargo koyan başantrenör Ergin Ataman, büyük bir başarıya da imza attı.En fazla kupa kaldıran isim ise 7 kezle 50 yaşında hayatını kaybeden Aydan Siyavuş…2 EuroLeague3 Basketbol Süper Ligi3 Cumhurbaşkanlığı Kupası2 Türkiye Kupası