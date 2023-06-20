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Giriş Tarihi: 21.6.2023 00:27

Barcelona, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyonu oldu

AA
Barcelona, İspanya 1. Basketbol Ligi’nde şampiyonu oldu

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona oldu.

Play-off final serisinde karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid'e karşı 3-0'lık üstünlük kuran Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti.

Seride 2-0 önde olarak Madrid deplasmanına gelen Barcelona, ilk çeyreği 21-20, ilk yarıyı 41-38 geride kapatsa da üçüncü çeyrekte 67-66'lık skor avantajı yakaladı. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Katalan takımı, 93-82'lik skorla galip gelerek, Madrid'in sahasında tarihindeki 20. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmada, Real Madrid'de Edy Tavares 19 sayı, Barcelona'da Jes Vesely ise 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Son üç sezondur Real Madrid-Barcelona final eşlemesine sahne olan ACB'de 36 kez ile en fazla şampiyonluk Real Madrid'e ait bulunuyor. Real Madrid bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

SERTAÇ ŞANLI İSPANYA'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Diğer yandan Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı, Ersan İlyasova (Barcelona ile 2008-2009) ve Kerem Tunçeri'nin (Real Madrid ile 2006-2007) ardından İspanya liginde şampiyonluk yaşayan 3. Türk basketbolcu oldu.

Real Madrid maçında 10 dakika 18 saniye süre alan Sertaç Şanlı, 6 sayı kaydetti.

31 yaşındaki Türk basketbolcunun Barcelona ile sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.

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Barcelona, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde şampiyonu oldu
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