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Giriş Tarihi: 23.6.2023 12:03

Anadolu Efes'ten kaptan Doğuş Balbay'a veda!

DHA
Anadolu Efes’ten kaptan Doğuş Balbay’a veda!

Anadolu Efes, 12 sezon boyunca formalarını giyen kaptan Doğuş Balbay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "2011-2012 sezonu başında takımımıza katılan, aralıksız olarak 12 sezon boyunca takımımızda görev yapan ve nice başarılarımızda emeği olan kaptanımız Doğuş Balbay ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Doğuş Balbay, Anadolu Efes forması ile iki Euroleague şampiyonluğu, bir Euroleague ikinciliği, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, dört Cumhurbaşkanlığı Kupası ve üç Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Doğuş Balbay'a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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Anadolu Efes'ten kaptan Doğuş Balbay'a veda!
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