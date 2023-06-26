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Giriş Tarihi: 26.6.2023 21:01

Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

AA
Galatasaray Nef, İsmet Akpınar’ı kadrosuna kattı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekibin, İsmet ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 1,91 metre boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti.

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Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı
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