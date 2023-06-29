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Giriş Tarihi: 29.6.2023 13:35

Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda!

AA
Anadolu Efes’ten Bryant Dunston’a veda!

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayımlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan." denildi.

Dunston, 8 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza attı. 37 yaşındaki pivot, lacivert-beyazlı ekipte 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

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Anadolu Efes'ten Bryant Dunston'a veda!
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