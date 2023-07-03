Genç dev adamlar dünya üçüncüsü

19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımız, ABD’yi 84-70 mağlup ederek FIBA Dünya Kupası’nı 3. bitirdi ve bronz madalya aldı
Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Ay-Yıldızlı ekibimiz, 8 şampiyonluklaorganizasyonun en başarılıtakımı ABD ile karşılaştı. Millilerimiz parkeden 84-70'lik galibiyetle ayrılırken Tan Yıldızoğlu 20 sayı-8 asist, Berke Büyüktuncel de 19 sayı-5 asistle zaferde başrol oynadı. Türkiye2015'in ardından buşampiyonada tarihindeikinci kez bronzmadalya aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla basketbolcularımızı tebrik etti. Şampiyon ise finalde Fransa'yı 73-69 yenen İspanya oldu.