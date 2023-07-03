Genç dev adamlar dünya üçüncüsü

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımız,üçüncü oldu. Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Ay-Yıldızlı ekibimiz,Millilerimiz parkeden 84-70'lik galibiyetle ayrılırken Tan Yıldızoğlu 20 sayı-8 asist, Berke Büyüktuncel de 19 sayı-5 asistle zaferde başrol oynadı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla basketbolcularımızı tebrik etti. Şampiyon ise finalde Fransa'yı 73-69 yenen İspanya oldu.