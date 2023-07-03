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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Genç dev adamlar dünya üçüncüsü

Genç dev adamlar dünya üçüncüsü

19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımız, ABD’yi 84-70 mağlup ederek FIBA Dünya Kupası’nı 3. bitirdi ve bronz madalya aldı

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Ay-Yıldızlı ekibimiz, 8 şampiyonlukla organizasyonun en başarılı takımı ABD ile karşılaştı. Millilerimiz parkeden 84-70'lik galibiyetle ayrılırken Tan Yıldızoğlu 20 sayı-8 asist, Berke Büyüktuncel de 19 sayı-5 asistle zaferde başrol oynadı. Türkiye 2015'in ardından bu şampiyonada tarihinde ikinci kez bronz madalya aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla basketbolcularımızı tebrik etti. Şampiyon ise finalde Fransa'yı 73-69 yenen İspanya oldu.

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Genç dev adamlar dünya üçüncüsü
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