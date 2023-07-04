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Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:20

Jeremy Simmons, bir sezon daha Petkimspor’da!

İHA
Jeremy Simmons, bir sezon daha Petkimspor’da!

Aliağa Petkimspor, Amerikalı forvet Jeremy Simmons ile bir sezon daha yola devam edeceklerini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde dış transferde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, David Efianayi ve Emre Tanışan'ı kadrosuna katarken, iç transferde ise Peyton Aldridge'nin bir sezon daha Aliağa Petkimspor formasını giyeceğini duyurmuştu.
İzmir ekibi son olarak da Amerikalı 34 yaşındaki forvet Jeremy Simmons ile bir sezon daha yola devam edeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon da ailesi ile birlikte, Simmons her zamanki yerinde! Jeremy Simmons tüm enerjisi ile birlikte hedefe yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle!" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Jeremy Simmons, bu sezon Aliağa Petkimspor formasıyla 30 maça çıkarken maç başına 13 sayı, 5.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamasını tutturdu.

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Jeremy Simmons, bir sezon daha Petkimspor’da!
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