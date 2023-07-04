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Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:55

TOFAŞ'ta 5 ayrılık birden!

AA
TOFAŞ’ta 5 ayrılık birden!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, yabancı oyuncular Tyler Ennis, Rob Gray, Arturas Milaknis, Brady Manek ve Milton Doyle ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ'ta yabancı oyuncular Ennis, Gray, Milaknis, Manek ve Doyle yeni sezonda kadroda yer almayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Brady Manek ve Milton Doyle'yi gelecek sezon için kadroda tutmak istediklerini ancak sezonun sona ermesiyle iki oyuncunun kariyerine ait farklı gelişmelerin yaşandığını aktardı.

Milton Doyle'nin Avustralya'ya geri döndüğünü ve önceki takımı Tasmania JackJumpers ile yeniden anlaşma yaptığını belirten Öngören, şunları kaydetti:

"Brady Manek'e ise finansal anlamda da oldukça güçlü bir teklifte bulunduk. Fakat TOFAŞ'ta geçirdiği üç ay sonunda Avrupa basketbolunda bir etki bıraktı ve bazı Euroleague takımları kendisine teklif yaptı. NBA kontratı alamaz ise bu sezon Euroleague'de forma giyecek. Dolayısıyla o da önümüzdeki sezon bizimle birlikte olamayacak. Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşmak üzere olduğumuz oyuncularla ilgili çalışmalarımız resmileşmek üzere. Yakın zamanda duyurularımızı gerçekleştireceğiz."

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TOFAŞ'ta 5 ayrılık birden!
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